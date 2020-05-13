اعتماد نتيجة مسابقة الدين المسيحي

البابا تواضروس يستقبل رئيس المكتب الفني لمادة الدين المسيحي:





وقدم قداسة البابا الشكر للدكتور عبدالله حنا على الجهد المبذول لتطوير مادة التربية الدينية المسيحية وصقل مهارات معلميها وإكساب الطلاب قدرٍ وافٍ من المعرفة.



كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت في شهر ديسمبر من العام الماضي عن المسابقة البحثية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية. حيث تقوم الكنيسة بمنح الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى جوائز مالية.



كان البابا تواضروس الثاني قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة أول أمس المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا وبرفقته نوابه وهم: المستشار بولس فهمي إسكندر، المستشار الدكتور حمدان فهمي أبو شاهين، المستشار الدكتور محمد عماد النجار، المستشار الدكتور عبد العزيز سلمان، المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، المستشار طارق عبد العليم أبو العطى وأيضًا المستشار تامر ريمون رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة،وقدم الضيوف تهنئتهم لقداسة البابا بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.



وقد تلقى البابا تواضروس مكالمة هاتفية من قداسة البابا فرانسيس، بمناسبة تذكار يوم المحبة الأخوية بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية الرومانية الموافق ١٠ مايو من كل عام، تبادلا خلالها التهاني القلبية بهذه المناسبة، والتي بدأ الاحتفال بها بشكلٍ سنوي منذ ٢٠١٣، وذلك لدعم أواصر المحبة الأخوية التي تجمع الكنيستين في طريق خدمة السيد المسيح القائم والمنتصر.



وعبر قداسة البابا فرانسيس عن محبته وتقديره لمصر والمصريين، وإنه يرفع الصلاة من أجل سلام العالم خاصة في هذه الأيام الصعبة.

اعتمد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، نتيجة المسابقة البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية، والتي شارك فيها ما يزيد عن ٤٥٠٠٠ طالب وطالبة من أبناء المراحل التعليمية الثلاثة إلى جانب ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين والوافدين.وتم التوقيع على النتيجة النهائية قبل اعتمادها من قِبَّل الدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية بالوزارة، والدكتور عبدالله حنا رئيس المكتب الفني لتوجيه التربية الدينية المسيحية، اللذين قادا فعاليات المسابقة التي تم الإعلان عنها في ديسمبر من العام الماضي.واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة أمس الدكتور عبدالله حنا الذي عرض على قداسته نتيجة المسابقة التي تتولى الكنيسة القبطية منح الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى بها الجوائز المالية المرصودة لها.وسوف نوافيكم تباعًا بأسماء الفائزين في المسابقة من طلاب المراحل التعليمية المختلفة.كان قداسة البابا قد إستقبل، امس، بالمقر البابوي بالقاهرة، الأستاذ الدكتور عبدالله حنا رئيس المكتب الفني لتوجيه التربية الدينية المسيحية بوزارة التربية والتعليم.حيث عرض رئيس المكتب الفني على قداسة البابا نتيجة المسابقة البحثية المسيحية لمراحل التعليم المختلفة والتي شهدت مشاركة ٤٥١٤٩ متسابق من مختلف المراحل التعليمية إلى جانب ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين والوافدين.كما تمت مناقشة موضوع تدريب ١٠٠٠ معلم تربية دينية مسيحية والذي تم الانتهاء فيه من تدريب ٤٨٠ معلم، بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك موضوع بنك المعرفة للتربية الدينية المسيحية.