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تركيا تجند 150 طفلا سوريا للقتال في ليبيا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:16 م
مرتزقة سوريين
مرتزقة سوريين
وكالات

أكدت المرصد السوري، اليوم الأربعاء، أن السلطات التركية جندت 150 طفلًا سوريا للقتال في ليبيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت حالة تمرد، اندلعت في صفوف المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة السراج، بعد خداعهم وإرسالهم للموت والهلاك مقابل رواتب وهمية.

 

وكشف أحد المرتزقة، في تسجيل صوتي مسرب لمكالمة هاتفية بين أحد المرتزقة وصديق له نشرتها حسابات تابعة لفصائل المعارضة السورية المرتزق، بأن رواتب المرتزقة في ليبيا لا تصل إلى 2000 دولار كما وعدت تركيا، حسبما رصدت منصة مداد نيوز.

 

وقال إنه وزملاءه يتعرضون للقتل يوميا حيث تم وضعهم في مقرات قريبة من تمركزات الجيش الليبي وأنهم يتعرضون لقصف دقيق بالهاون على يد قوات الجيش الليبي.

 

وأكد أنه وزملاءه يتعرضون للقتل يوميا حيث تم وضعهم في مقرات قريبة من تمركزات الجيش الليبي، وأنهم يتعرضون لقصف دقيق بالهاون على يد قوات الجيش الليبي المرتزق أكد أنهم يشعرون بخيبة أمل ولديهم رغبة في الخروج من ليبيا.

 

 وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن خسائر بشرية كبيرة وقعت بين عناصر المرتزقة السوريين لترتفع حصيلة القتلى إلى 279 مرتزقا.

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سوريا تركيا تجنيد 150 طفل القتال في ليبيا

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