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بي بي سي: محمد صلاح يزين تشكيلة ليفربول التاريخية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:20 م
محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفى صابر
أعلنت الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن أفضل تشكيل لليفربول في تاريخ الدوري  الإنجليزي ، والتي تواجد بها النجم المصري محمد صلاح.

وجاء تشكيل إذاعة "بي بي سي"، لأفضل اللاعبين في ليفربول خلال بداية بطولة "البريميرليج" في عام 1992، وبعد استفتاء وتصويت للجماهير.

وتضمن تشكيل ليفربول التاريخي العناصر التالية: 

في حراسة المرمى : أليسون بيكر

في خط الدفاع :  أندرو روبرتسون ، فيرجيل فان دايك ، جيمي كاراجر ، ألكسندر آرنولد

في خط الوسط :  ستيفين جيرارد ،خافيير ماسكيرانو، جون بارنز

فيي خط الهجوم : لويس سواريز  ، روبي فاولر ، محمد صلاح

حصل محمد صلاح على النصيب الأعلى في التصويت الذي أجراه "بي بي سي" بنسبة 61 %  بعد منافسة مع ديرك كويت ورحيم سترلينج وستيف ماكمامان.

يذكرأن انضم محمد صلاح لنادي ليفربول خلال انتقالات صيف 2017، وحصل على هداف الفريق في الثلاث مواسم التي لعبها مع صفوف الريدز، وحصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين وجائزة أفضل لاعب في إنجلترا ووتوج معهم بثلاث بطولات مختلفة.

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