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البورصة تعلق كافة العروض المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على 3 شركات

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:18 م
محمد فريد رئيس البورصة المصرية
محمد فريد رئيس البورصة المصرية
نيفين سمير


قررت ادارة البورصة المصرية  تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على كلاً من شركة دايس للملابس الجاهزة،  وأسمنت سيناء و، الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)  خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء .

وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل حاد فيمنتصف تعاملات، اليوم الأربعاء، مدفوعة بمبيعات المصريين والأجانب وسط تداولات متوسطة بعد خصم صفقة فوري البالغ قيمتها 328 مليون جنيه و هو المؤثر ايضا علي مخطط السيولة .

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 10.417.4 نقطة، ,وتراجع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 1.117.1 نقطة، ونزل المؤشر الأوسع نطاقًا" EWI-EGX100" هو الآخر بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 1.834.9 نقطة.

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