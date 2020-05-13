البورصة تعلق كافة العروض المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على 3 شركات

وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل حاد فيمنتصف تعاملات، اليوم الأربعاء، مدفوعة بمبيعات المصريين والأجانب وسط تداولات متوسطة بعد خصم صفقة فوري البالغ قيمتها 328 مليون جنيه و هو المؤثر ايضا علي مخطط السيولة .





وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 10.417.4 نقطة، ,وتراجع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 1.117.1 نقطة، ونزل المؤشر الأوسع نطاقًا" EWI-EGX100" هو الآخر بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 1.834.9 نقطة.