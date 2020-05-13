صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وإنتر ميلان

أبدى مسئولو فريق برشلونة الإسباني رغبتهم الشديدة في الأيام الماضية بالتعاقد مع لاعب آخر داخل فريق إنتر ميلان الإيطالي بعيدا عن لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق.





حيث يرى كيكي سيتين مدرب البارسا بأن ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان سيكون مناسبا للغاية داخل الفريق الإسباني خلال السنوات المقبلة.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن تعاقد برشلونة مع سكرينيار سيكون معقدا للغاية، خاصة وأن اللاعب السلوفاكي يرتبط بعقد حتى نهاية موسم 2023.





ولكن تأتي الصفقة التبادلية المحتملة بين الفريقين في رغبة الإنتر بالحصول على خدمات صامويل أومتيتي مدافع البارسا بعد طلب انطونيو كونتي ضم الفرنسي.