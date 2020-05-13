Advertisements

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وإنتر ميلان

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:26 م
برشلونة وإنتر ميلان
برشلونة وإنتر ميلان
أحمد عصام
أبدى مسئولو فريق برشلونة الإسباني رغبتهم الشديدة في الأيام الماضية بالتعاقد مع لاعب آخر داخل فريق إنتر ميلان الإيطالي بعيدا عن لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق. 

حيث يرى كيكي سيتين مدرب البارسا بأن ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان سيكون مناسبا للغاية داخل الفريق الإسباني خلال السنوات المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن تعاقد برشلونة مع سكرينيار سيكون معقدا للغاية، خاصة وأن اللاعب السلوفاكي يرتبط بعقد حتى نهاية موسم 2023.

ولكن تأتي الصفقة التبادلية المحتملة بين الفريقين في رغبة الإنتر بالحصول على خدمات صامويل أومتيتي مدافع البارسا بعد طلب انطونيو كونتي ضم الفرنسي.

أخبار تهمك

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة نارية.. الأهلي يحدد بديل رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ يوم

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

اشتباكات مسلحة على كورنيش الدوحة.. "الديهي" يكشف تفاصيل القبض على تميم (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

يصل لـ ألف جنيه ..تعرف على شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة‎ والأوراق المطلوبة ‎‏ (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 16 ساعة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 22 ساعة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 8 ساعات

طبيبة توجه نصائح للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

برلماني: "النائبة المصابة بكورونا مكنتش لابسة كمامة" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

منذ حوالي 14 ساعة

لليوم الثالث على التوالي.. هذه الدولة لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 ص

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

08:19 ص

لليوم الثالث على التوالي.. هذه الدولة لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

11:06 ص

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

04:15 ص

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

08:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟