صراع بين برشلونة وريال مدريد على مدافع إنتر

دخل ميلان سكرينيار مدفع فريق إنتر ميلان الإيطالي دائرة اهتمامات ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن انتقال سكرينيار إلى برشلونة "معقد نسبيًا"، في ظل ارتباطه بعقد حتى صيف 2023، بالإضافة لقيمته المادية الكبيرة التي تصل إلى 70 مليون يورو، علاوة على اهتمام ريال مدريد به.

وفي الوقت ذاته، هناك اهتمام من إنتر ميلان بالفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، لكن الأمور لم تتخط هذا الحد حتى الآن.