Advertisements

صراع بين برشلونة وريال مدريد على مدافع إنتر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:16 م
سكرينيار
سكرينيار
الفجر الرياضي

دخل ميلان سكرينيار مدفع فريق إنتر ميلان الإيطالي دائرة اهتمامات ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن انتقال سكرينيار إلى برشلونة "معقد نسبيًا"، في ظل ارتباطه بعقد حتى صيف 2023، بالإضافة لقيمته المادية الكبيرة التي تصل إلى 70 مليون يورو، علاوة على اهتمام ريال مدريد به.

 

وفي الوقت ذاته، هناك اهتمام من إنتر ميلان بالفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، لكن الأمور لم تتخط هذا الحد حتى الآن.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة ريال مدريد برشلونة انتر ميلان

أخبار تهمك

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

اشتباكات مسلحة على كورنيش الدوحة.. "الديهي" يكشف تفاصيل القبض على تميم (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

برلماني: "النائبة المصابة بكورونا مكنتش لابسة كمامة" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ يوم

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 18 ساعة

لليوم الثالث على التوالي.. هذه الدولة لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

طبيبة توجه نصائح للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 5 ساعات

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة نارية.. الأهلي يحدد بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 10 ساعات

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار من القوى العاملة عن الدفعة الثانية من منحة السيسي للعمالة

منذ ساعة و نصف

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ يوم

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

صور مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

وكيل نجم إنتر ميلان يفجر قنبلة بين برشلونة وريال مدريد

حرب قوية بين ليفربول وريال مدريد على نجم إنتر ميلان

ريال مدريد يقرب برشلونة من الصفقة المنتظرة

مانشستر سيتي يزاحم برشلونة وريال مدريد لضم نجم إنتر

لاعب نيجيري يحرج برشلونة وريال مدريد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 ص

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

خبر سار من القوى العاملة عن الدفعة الثانية من منحة السيسي للعمالة

12:28 م

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

08:19 ص

لليوم الثالث على التوالي.. هذه الدولة لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

11:06 ص

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

04:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟