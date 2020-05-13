أحمد النجار: الناس بتناديني في الشارع "يابتاع صافي".. وعائلتي خط أحمر



وإلى نص الحوار



حدثنا عن تجربتك في مسلسل فرصة تانية؟



تجربة جديدة علّي، من حيث نوع الدراما أو نوع الشخصية التي أقوم بعملها، فكانت تجربة ممتعة بكل تعبها و المجهود الكبير الذي بُذل بها لكي تظهر بهذا الشكل.



ما الذي جذبك في السيناريو؟



الفكرة جذبتني كثيراً خصوصا مع وجود تحولات كثيرة للشخصيات و إحساسي أنه مسلسل رومانسي، أحداثه غير مملة أو بطيئة، كل حلقة يكون المشاهد منتظر الحلقة التي تليها لكي يعرف ماذا سيحدث فبها تشوق.



كيف قمت بالتحضير لشخصية مصطفى؟



قمت بعمل الكثير من البروفات مع المخرج مرقس عادل و المؤلفين محمد سيد بشير "معالجة درامية"و مصطفى جمال هاشم "تاليف" ، لكي أستطيع معرفة كل التفاصيل منهم، التي من الممكن أن تصلني بمفتاح شخصية "مصطفى" من وجهة نظرهم، ثم بدأت العمل على الشخصية وعلى تفاصيلها الخارجية والأبعاد النفسية، التي وصلته حتى يكون الشخصية التي ظهرت على الشاشة.



حدثنا عن ردود الأفعال حتى الآن على المسلسل؟



ردود الأفعال أكثر من رائعة الحمد لله، أرى تفاعل مخيف من الجمهور على وسائل التواصل الإجتماعي سواءً على الصفحات العامة، بشكل شخصي يرسلوا لي رسائل و تعليقات بسعادتهم أو غضبهم من التصرفات، التي تقوم بها الشخصية بشكل فيه تأثر رهيب، هذا الشئ أسعدني كثيراً.



ما التعليق الذي تلقيته حول الملسل وحفر بذهنك؟





لتعليقات حوالي ٩٥٪‏ منها إيجابي بصراحة، تضحكني كثيراً، لكن أكثر تعليق أحببته هو ان الجميع صارو ينادوا مصطفى ب "يا بتاع صافي" ، هذا بين لي تفاعلهم مع الأحداث والشخصيات وتأثرهم بها.





هل شخصيتك بالمسلسل قريبك لك؟



شخصية "مصطفى" تشبه شخصيتي الحقيقية في أن كلاً منا يحب الهزار دائماً، أحياناً بهزاره يخرب الدنيا، طبيعة العمل التي اقوم به في الإعلانات هي قريبة من طبيعة عملي قبل التمثيل في الإعلانات أيضاً، و أنا رومانسي أيضاً ولكن ليس مثله، فعو يفعل تصرفات مجنونة بدافع الحب، وإذا كنت مكانه لم أفعل الكثير من ما فعلته الشخصية.



ما الدور الذي تتمنى تقديمه؟



دور شخص مجنون و لا يستطيع الكلام، لأنه تحدي في كيفية التعبير عن مشاعر و انفعالات شخص مجنون بدون كلام.



هل يوجد أعمال فنية تحضر لها؟



بشكل رسمي لا، لأن كل الخطط مؤجلة الآن بسبب ظروف الكورونا و الحظر، لكن يوجد إتفاقيات أتمنى تكمل على خير إن شاء الله.



هل تتابع أعمال درامية في رمضان؟ ما أفضلهم بالنسبة لك؟



أُتابع بشكل بسيط عشان بسبب الأزدحام، لأني أحب أن أشاهد بروقان بعد رمضان، الأفضل بالنسبة لي فأستطيع فول أننب لم أشارك في عمل في الموسم.



ما الأساس الذي توافق به على الدور المقدم لك؟



هذا السؤال كان من الممكن أن يكون ردي عليه، " كمان كام سنة لما يبقى في ادوار كتيرة مهمة معروضة عليا" ، أما في المرحلة الحالية فيجب الاختيار يكون بناءً على نوعية الدور و حجمه فبيبقى رفضي لأي دور إذا كان مشهد سيضيف لي شئ بعد اخر دور قمت بعمله ، لأني في مرحلة انتشار و أحتاج اني أترك بصمة جيدة. عند المشاهد.



ما هي الخطوط الحمراء في حياتك؟



لا يوجد لدي خطوط حمراء غير عائلتي.



مع من كنت تتمنى العمل معه في زمن الفن الجميل؟



بالتأكيد سعاد حسني.



ما أقرب الأعمال التي قدمتها لقلبك؟



"٧ ارواح" كان أول عمل شاركت فيه، له معزة فهو الأبن الأول لدي، لكن "فرصة تانية" يعتبر أكثر الأعمال قرباً لقلبي لأنها كانت تجربة ممتعة كثيراً، و الحمد لله كلل الله التجربة بنجاح، زادها قرباً لقلبي.





ما أكثر موقف صعب تعرضت له في المجال الفني؟



في هذه المهنة، نتعرض جميعاً لصعوبات و تحديات وبالأخص الممثلين الشباب، لكن أنا بطبيعتي شخص متفائل و أركز في القادم أكثر من الماضي، فعندما يجعلني الله أُخذ خطوة للأمام في حياتي، تجعل شئ حدث لي قديماً لا يصح أن يُكرر مرة آخرى، فأكون ممتن كثيراً لهذا، أرى هذا رد الفعل الأمثل لاي شئ أحزنيي، وهي هي الشغل الأكثر.



نصيحة لكل شاب مبتدئ في مجال التمثيل.. ماذا تقول له؟



أنا لا أستطيع أقول أن لدي التجربة أو الخبرة الكافيه التي من الممكن أن أقول نصايح من خلالها، لكن في المطلق و من خلال تجاربي في أي مهنة قمت بالعمل بها، أرى أن الإجتهاد الدائم و عدم اليأس عند أي تجربة غير موفقة، والتفاؤل و الايمان بحكمة الله في أنه يفعل الخير دائماً له ويبعد عنه السوء.



كيف تقضي يومك في الكورونا؟



انا شخص "موسوس" بطبعي الحمد لله ، ومثل كل الناس جالسين في المنزل منذ كثير بسبب عدم وجود تصوير، أخرج من منزلي للضرورة، أحرص على سلامة المحيطين بي و سلامتي، بالكحول الخاص بي.

فنان شاب استطاع أن يلفت الأنظار بموهبته في التمثيل، واجتهد وعافر حتى حظي بشعبية جماهيرية كبيرة، فهو الفنان الشاب أحمد النجار، الذي شارك هذا العام في مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبري، والتقى "الفجر الفني" به لمعرفة كواليس العمل ونسبة رضاه عن نجاحه.