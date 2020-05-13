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الدولار يهبط من أعلى مستوى انتظارا لقرار تحديد الفائدة الأمريكية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
رويترز
 استقر الدولار دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء قبل كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول مع تنامي التكهنات بأن الولايات المتحدة قد تطبق أسعار فائدة سلبية.

ورغم أن بعض واضعي السياسات في الولايات المتحدة عارضوا أسعار الفائدة السلبية في الآونة الأخيرة، إلا أن عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين نزلت لمستوى قياسي عند 0.105 بالمئة الأسبوع الماضي.

ومرة أخرى، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن يتبنى سعر فائدة سلبيا فيما أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكيين انخفضت 0.8 بالمئة في أبريل نيسان وهو أكبر تراجع منذ الكساد العظيم مما أشعل جدلا بشأن تبني المزيد من السياسات للتعامل مع الوضع.

ومقابل سلة من العملات، انخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 99.98 ليحوم دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 100.44 الذي بلغه يوم الثلاثاء. وكسبت العملة الأمريكية أكثر من خمسة بالمئة من المستويات المتدنية لها في أوائل مارس آذار عند 94.63.

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