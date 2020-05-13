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محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين بحظر التجوال (صور)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
ريهام على
واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، جولاته الليلية للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية، بقرارات رئيس الوزراء بشأن مواعيد الحظر، وكذا الوقوف على التزام الأماكن المصرح لها بالعمل في التوقيت ذاته بالإجراءات الوقائية، بحضور عدد من مسئولي الجهاز التنفيذي ورجال الشرطة.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم بأن الجولة شملت مناطق الصيفية والشيخ حسن ودار الرماد ومنطقة السواقي بمدينة الفيوم، إضافة إلى قرى دسيا وأبو عش والعزب ومنشاة عبد الله والصعيدي بمركز الفيوم، للوقوف على التزام المواطنين بقرارات الحظر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من المواطنين وكذا أصحاب المحال التجارية.

وأكد المحافظ على تكثيف حملات رفع الإشغالات، وأعمال النظافة ومتابعة أعمال التطهير بشتى المواقع، مشددًا على فض الأسواق بشتى أنحاء قرى ومراكز المحافظة منعًا للتجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، نظرًا لزيادة الأعداد في الآونة الآخيرة.

وأضاف المتحدث الرسمي إلى أن محافظ الفيوم تفقد عددًا من الأكمنة الأمنية، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال بعض المواطنين الذين اخترقوا مواعيد الحظر، مضيفًا أنه تم مصادرة عدد من مركبات التوك توك والدراجات البخارية، موضحًا أن المواطنين أصبحوا أكثر إيجابية بالالتزام بقرارات الحظر، نتيجة لحملات التوعية المتتابعة التي تنظمها شتى الجهات، لافتًا إلى أن وعى المواطن يعد أحد الركائز الأساسية لتخطى تلك المرحلة.

وفي السياق نفسه، قاد اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام محافظة الفيوم، حملة بمركز سنورس، بحضور المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وبالتعاون مع قوات الشرطة، لمتابعة إلتزام المواطنين والمحال التجارية بحظر التجوال، والقيام بأعمال التطهير، وأسفرت الحملة عن غلق مقهى ومصادرة معداتها، فضلًا عن تحرير عدد 50 محضر إشغالات لمحال تجارية بقرى ومدينة سنورس، وتنفيذ حملة لتطهير مبنى الوحدة المحلية والوحدة الصحية بقرية بيهمو إضافة لشوارع قرية الكعابى الجديدة، كما تم إزالة تعد على الأراضي الزراعية بمدينة سنورس بمساحة 120م2.

كما تم ضبط عدد 7 مركبات توكتوك، وعدد 2 تروسيكل، وعدد 2 جرار زراعي، وعدد 1 خلاطة، وتمت مصادرة كافة الآلات والمركبات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلًا عن تحرير 40 محضر إشغال طريق بمدينة وقرى طامية، وإزالة تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بقرية قصر رشوان بمساحة 100م2

كما قام المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، بجولة تفقدية بشوارع وميادين مدينة يوسف الصديق، بجانب عدد من القرى للتأكد من التزام المواطنين والمحال التجارية بساعات الحظر.
محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين بحظر التجوال (صور)
محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين بحظر التجوال (صور)
محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين بحظر التجوال (صور)
محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين بحظر التجوال (صور)
محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين بحظر التجوال (صور)
محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين بحظر التجوال (صور)
محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين بحظر التجوال (صور)
محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين بحظر التجوال (صور)
محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين بحظر التجوال (صور)
محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين بحظر التجوال (صور)
محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين بحظر التجوال (صور)
محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين بحظر التجوال (صور)

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مصر كورونا ساعات الحظر الفيوم اخبار

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