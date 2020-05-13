إليسا تطرح أغنية من ألبومها الجديد في عيد الفطر

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أعلنت الفنانة إليسا، أنها ستطرح أغنية جديدة من ألبومها الجديد بمناسبة عيد الفطر، من خلال نشر تغريدة جديدةه، على حسابها الشخصي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وقالت إليسا، خلال التغريدة:"ماذا عن طرح أغنية من ألبومي الجديد خلال الأيام المقبلة للاحتفال بالعيد، ما هي الأغنية التي تريدون الاستماع إليها؟".



يذكر أن آخر أعمال إليسا، أغنية "هنغني كمان وكمان" التي طرحتها خلال شهر أبريل الماضي، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت الأغنية 5 ميلايين مشاهدة عبر القناة الرسمية لشركة "روتانا".



