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مسلسل الفتوه الحلقه 20 | تفاصيل واحداث الحلقة العشرون من مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال والقنوات الناقلة ومواعيد العرض (اعرف الآن الاحداث لو فاتتك) alftua 20

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:12 م
مسلسل الفتوه الحلقه 20
مسلسل الفتوه الحلقه 20

مسلسل الفتوه الحلقه 20 | تفاصيل واحداث الحلقة العشرون من مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال والقنوات الناقلة ومواعيد العرض (اعرف الآن الاحداث لو فاتتك) alftua 20

مسلسل الفتوه الحلقه 20 | شهدت الحلقة العشرون من مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال احداث ساخنة وشيقة للغاية، سنستعرضها لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية، ويعتبر مسلسل الفتوة من ضمن أبرز المسلسلات الدرامية المعروضة في رمضان الحالي 2020.

تفاصيل واحداث مسلسل الفتوه الحلقه 20
وبدأ مسلسل الفتوه الحلقه 20 للنجم ياسر جلال بالعديد من الأحداث المثيرة والشيقة، فضل يحدث حصانه "عزيز" ويؤكد أنه سيكون فتوة قريبًا، ثم مشهد آخر لجميلة الغازية تعزي "ليل" (مي عمر) والمعلم عزمي (أحمد صلاح حسنيالذي يطلب من جميلة الغازية البقاء في الجمالية والعودة إليها لكنها تشترط عليه أن يتزوجها.

ويسير حسن الجبالي (ياسر جلال) في الحارة ويواجه المعلم "فرج"، وفي نفس الوقت يستعد عزمي لينصب نفسه فتوة لحي الجمالية، أما رياض الخولي فيجمع رجاله ويرفض مواجهة الفتوات خوفًا من معركة يموت فيها، وما زالت حي الجمالية يترقب من سيكون الفتوة الجديد، بعد مقتل أحمد خليل، فهناك صراع خفي بين أكثر من طرف.

مواعيد عرض مسلسل الفتوة والقنوات الناقلة له
يعرض مسلسل الفتوه على قناة "الحياة" الفضائية، حيث أن العرض الأول سيكون الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى ستكون في تمام الساعة 4 صباحًا، أما الإعادة الثانية ستكون في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

تردد قناة الحياة الفضائية
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12015.
الاستقطاب: رأسي (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما يعرض أيضًا المسلسل على قناة "الحياة مسلسلات" الفضائية، حيث أن العرض الأول سيكون الساعة 6:30 مساًء، يعرض أيضًا على قناة OSN في تمام الساعة 10:30 مساًء.

تردد قناة الحياة مسلسلات الفضائية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11353.
الاستقطاب: رأسي (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أبطال مسلسل الفتوة رمضان 2020
مسلسل "الفتوة" من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته كوكبة من ألمع النجوم هم، مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.

مسلسل الفتوه الحلقه 20 | تفاصيل واحداث الحلقة العشرون من مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال والقنوات الناقلة ومواعيد العرض (اعرف الآن الاحداث لو فاتتك) alftua 20

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