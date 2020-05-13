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الجزائر تشتري 480 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
قال متعاملون أوروبيون يوم الأربعاء إن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى قمحا للطحين في مناقصة عالمية أُغلقت يوم الثلاثاء.

تضع التقديرات المبدئية غير المؤكدة للمتعاملين كمية الشراء عند ما لا يقل عن 480 ألف طن مع تقدير واحد عند 600 ألف طن، لكن من المتوقع صدور تفاصيل أخرى لاحقا.

وتحدد التقديرات الأولى أسعار الشراء عند حوالي 218 دولارا و218.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن. ومن المتوقع توافر أرقام أكثر تفصيلا في وقت لاحق.

وتطلب المناقصة شحن القمح على فترتين من الدول الموردة الرئيسية، وهما من 16 إلى 31 يوليو ، ومن أول أغسطس إلى الخامس عشر منه. وإذا جرى توريد القمح من أمريكا الجنوبية، سيكون الشحن في الفترتين من 16 إلى 30 يونيو والأول من يوليو إلى الخامس عشر منه.

والجزائر عميل مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا، ولا تكشف الجزائر عن نتائج مناقصات الشراء وتعتمد التقارير على تقديرات متعاملين.

ورفضت الجزائر عروضا ولم تشتر في المناقصة السابقة لشراء القمح التي وردت عنها تقارير في الثالث من أبريل .


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