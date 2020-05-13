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إسبانيا تقرر الإبقاء على حدودها مغلقة حتى يوليو المقبل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:21 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

قررت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، الإبقاء على حدودها مغلقة حتى يوليو المقبل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الصحة الإسبانية، كشفت في وقت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المُشخص حديثًا في إسبانيا في يوم واحد انخفض، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين.

 

وأعلنت السلطات الصحية في إسبانيا أنها حددت 594 حالة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2283030. وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالمرض 176 اليوم الثلاثاء إلى 26920، كما ذكرت وكالة "رويترز".

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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