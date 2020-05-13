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الصفقة التبادلية بين برشلونة ويوفنتوس مهددة بالضياع

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:22 م
يوفنتوس
يوفنتوس
علي نبوي
وجه نادي يوفنتوس ضربة موجعة إلى نظيره برشلونة الإسباني بعدما أبلغه برفضه التخلي عن مدافعه الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت إلى النادي الكتالوني في فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء بأن نادي يوفنتوس رفض طلب برشلونة بضم المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت في الصيف المقبل.

صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية ذكرت بأن يوفنتوس عرض على برشلونة انتقال المدافع روجاني بدلا من ماتياس دي ليخت الذي يتمسك مسؤولو السيدة العجوز ببقائه ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ويعتزم نادي برشلونة إجراء صفقة تبادلية في الميركاتو الصيفي المقبل مع يوفنتوس بانتقال البرازيلي آرثر ميلو إلى النادي الإيطالي، والحصول على خدمات لاعب أخر من يوفنتوس.

الصحيفة أضافت بأن برشلونة لم يستقر حتى الآن على اللاعب الذي سيضمه من يوفنتوس مقابل انتقال أرثور للنادي الإيطالي حيث تدور الأحاديث حول أحد من الثنائي فيدريكو بيرنارديسكي وميراليم بيانيتش.

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