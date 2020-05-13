لمنع تفشي كورونا.. تحذير برلماني من تداول كمامات الأرصفة





وأضاف خلال بيان صحفى، أن هناك عددا من الدول على مستوى العالم تعاملت مع الأزمة بتهاون وكانت النتيجة تفشى الوباء والدخول في سيناريوهات مرفوضة تؤثر على الصحة العامة وترهق كاهل الاقتصاد القومى لهذه الدول، مما يعنى أن الوعى والحرص أبرز الأسلحة لمواجهة الأزمة الحالية، بالإضافة لحزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة منذ مستهل الأزمة وحتى الآن، شريطة الالتزام بالتنفيذ من قبل الجميع، والتعامل بمبدأ الحرص بعيدا عن التهويل أو التهوين في آن واحد.



وأوضح متولي، أن بعض هذه الممارسات تتمثل في قياس الكمامات خاصة تلك التى تباع على الأرصفة على الوجه واستبدالها بأخرى حال اكتشاف أنها صغيرة أو كبيرة على سبيل المثال، ففى الوقت الذى تفتقد هذه الكمامة للمواصفات الصحية، وأنها مجرد قطعة قماش، يتم قياس الكمامة لأكثر من شخص مما قد يكون سببا مباشرا في نقل العدوى بين المواطنين، وتفشى الفيروس في المجتمع، وهذا الأمر يُهدر الجهود التى تتخذها الدولة لمواجهة هذا الأمر منذ اللحظة الأولى.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من حملات التوعية للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام، كما أن هناك العديد من صفحات التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، متسائلا عن السبب الحقيقى وراء عدم التزام البعض بتنفيذ هذه التعليمات للحفاظ على أنفسهم وعلى ذويهم من الإصابة بالفيروس، مؤكدا أنه حال عدم الالتزام سيكلفنا ذلك الكثير سواء على صعيد صحة المواطنين أو على صعيد الاقتصاد القومى للدولة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.



ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.



347 إصابة جديدة.. و11 وفاة





وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



حذر النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب، من بعض الممارسات الخاطئة للمواطنين بشأن التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وإتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، مما قد يكون سببا في تفشى الفيروس في المجتمع بين المواطنين بصورة أكثر شراسة، وينعكس على المنظومة الصحية.