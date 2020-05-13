كلوب يفضل ميسي على رونالدو

اختار يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول لاعبه المفضل بين رونالدو مهاجم يوفنتوس وليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

وقال كلوب في تصريحاته اليوم: بالنسبة لي ميسي, لكنني لم اكن مُعجبًا بـ كريستيانو اكثر مما انا عليه الان ولكن مع الأسف ميسي وكريستيانو يكبروا.

واضاف: الشيء الذي يتشاركوه ميسي وكريستيانو بأنهم جميعًا وضعوا اثار اقدامهم في الملاعب لفترة طويلة، لعبنا أمام ميسي وكريستيانو كان من المُستحيل الدفاع ضدهم

وتابع: ميسي لديه متطلبات بدنية أقل منذ ولادته اذا كنت تستطيع رسم لاعب مثالي فسوف يكون طول رونالدو وارتقاءه وسرعته لا يمكن ان ترسم افضل من هذا.

وواصل: لكن في الجانب الأخر ميسي يجعل من الأمور تبدو سهلة جدًا ولهذا احبه اكثر قليلًا على ارض الملعب.