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لمواجهة كورونا.. حظر إقامة الأسواق في شارع الجمهورية بالفيوم

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
ريهام على
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى، بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس مراد مسعود، رئيس المركز وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور احمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

بشأن منع التجمعات وحظر ومنع أقامة الأسواق والسويقات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على البلاد، بحضور وصفي الشيمي، نائب رئيس المركز لشئون القرى، ومحمود فتح الباب، نائب رئيس المركز للمرافق والإشغالات، وشعبان عمر، سكرتير عام المركز وقسم الإشغالات، وإدارة التفتيش المالي والإداري، وإدارة المتابعة بالوحدة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وتابع رئيس المركز، تجهيز مقرات سويقة الشيخ رضوان، ونظافتها وإنارتها والشيخ عبد العليم نظافة وتخطيط أماكن متباعدة وتوفير موقع بمنطقة المرمح بالتبرع لصالح الوحدة المحلية من أصحاب الأيادي البيضاء والمخلصين للبلد وقت الشدة نتقدم لهم بخالص الشكر والتقدير والاحترام بعد قيام الوحدة المحلية برفع التراكمات ومخلفات الهدم وتمهيد الطريق لنقل الباعة الثابتين وتجار الجملة من شوارع المدينة وشارع الجمهورية، لمنع أي تجمعات أو زحام من قبل المواطنين، مع مراعاة الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ الفيوم، بحظر ومنع انعقاد الأسواق والسويقات الأسبوعية بالمراكز والقرى والالتزام بالمواعيد المحددة لحظر التجوال.

بالإضافة لمراعاة المسافات الآمنة بين البائعين وإلزام البائعين بارتداء الكمامات ونظافة وتعقيم وتطهير المكان بالكامل أولا بأول، ومنع أي بائع من التواجد بشوارع المدينة وشارع الجمهورية التى يتوسط المدينة والتى يعد من الشوارع الحيوية بها، وسيتم ملاحقة المخالفين ومصادرة بضائعهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وأكد "مسعود" على استمرار أعمال منظومة النظافة بالوردية الثانية (الفترة المسائية)، ورفع 120 طن قمامة ومخلفات من شوارع المدينة والقري، وإصلاح انفجار ماسورة مياه بطريق النصارية أبو دنقاش، بالوحدة المحلية بالنصارية، وصيانة أسلاك وكشافات إنارة عامة بالطريق السياحي أبشواى شكشوك، وأستبدال التالف بالوحدة المحلية بشكشوك، تفقد ميدان النصب التذكاري بعد وضع تمثال الجندي تخليدا لذكري شهداء الجيش والشرطة.
لمواجهة كورونا.. حظر إقامة الأسواق في شارع الجمهورية بالفيوم
لمواجهة كورونا.. حظر إقامة الأسواق في شارع الجمهورية بالفيوم
لمواجهة كورونا.. حظر إقامة الأسواق في شارع الجمهورية بالفيوم
لمواجهة كورونا.. حظر إقامة الأسواق في شارع الجمهورية بالفيوم
لمواجهة كورونا.. حظر إقامة الأسواق في شارع الجمهورية بالفيوم
لمواجهة كورونا.. حظر إقامة الأسواق في شارع الجمهورية بالفيوم
لمواجهة كورونا.. حظر إقامة الأسواق في شارع الجمهورية بالفيوم
لمواجهة كورونا.. حظر إقامة الأسواق في شارع الجمهورية بالفيوم
لمواجهة كورونا.. حظر إقامة الأسواق في شارع الجمهورية بالفيوم
لمواجهة كورونا.. حظر إقامة الأسواق في شارع الجمهورية بالفيوم

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