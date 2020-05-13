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تجديد عقد نيمار ومبابي يُعقد من انتقال نجم برشلونة إلى باريس سان جيرمان

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:32 م
نيمار ومبابي
نيمار ومبابي
علي نبوي
كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الأربعاء عن صعوبة انضمام البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير أيمن برشلونة إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يجدد سيميدو تعاقده مع برشلونة، والذي ينتهي في صيف ٢٠٢٢، حيث لم يتوصل كلا الطرفين إلى اتفاق لتمديد العقد.

وأفاد تقرير صحفي عبر موقع "le10sport" بأن انتقال الظهير البرتغالي إلى باريس سان جيرمان سيكون صعبًا للغاية بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الفرنسي.

التقرير أشار إلى أن باريس سان جيرمان يضع أعينه على تجديد عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي المطلوبين من برشلونة وريال مدريد، بجانب رغبة النادي في إبرام صفقات لتدعيم صفوف الفريق في قلب الدفاع وخط الوسط.

وتابع التقرير بأن هذه الأسباب ستجعل مهمة انتقال سيميدو إلى باريس سان جيرمان صعبة للغاية.

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