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مؤش سوق دبي المالي يصعد 1.5% بختام تعاملات الأربعاء

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:34 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير

أنهي سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، وذلك  للجلسة الثانية على التوالى، بنسبة 1.52% رابحاً 28.93 نقطة ليغلق عند مستوى 1921.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 223.4 مليون سهم محققة ما قيمته 285.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 5063 صفقة لعدد 30 سهماً.
 

وارتفعت 5 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.80%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.20%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.97%.
 

وارتفع 13 سهما بسوق دبي المالي  خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية بنسبة 7.75%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.04%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 5.59%، فيما تراجع 14 سهما، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة-أمان بنسبة 3.52%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.12%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.28%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.4 مليون ورقة بقيمة 126.1 مليون درهم.

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