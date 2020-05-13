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قطر تعلن تسجيل 1390 إصابة جديدة بفيروس

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:37 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية،

 

وأفادت تقرير صادر وزارة الصحة القطرية بشأن مستجدات تفشي كورونا، بأن إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في البلاد وصل حتى الآن 21331، بما في ذلك 18819 حالة نشطة.

 

واستغلت السلطات في الدوحة، العمال وسط تفشي فيروس كورونا، حيث باتت قطر أكثر دولة ينتشر فيها الفيروس نسبة إلى عدد السكان فيها، وكشف التقرير أن قطر لا تزالت تحتجز العمالة في ظروف بائسة بحجة مكافحة الفيروس.

 

أظهرت وثيقة تسعير يوم الأربعاء أن قطر للبترول حددت سعر البيع الرسمي لخام قطر البحري في يونيو عند 4.60 دولار للبرميل دون متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي على بلاتس، بارتفاع 2.50 دولار للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.

 

وجرى تحديد سعر البيع الرسمي لخام قطر البري في يونيو حزيران عند 5.15 دولار للبرميل دون متوسط خامي عمان ودبي، بارتفاع 2.15 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

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