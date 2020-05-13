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تزامنا مع تنفيذه.. كل ما تريد معرفته عن محور المطرية الجديد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
تسعى محافظة القاهرة، لتسهيل الحركة بينها وبين المحافظات الأخرى، مع توفير الوقت، لذا بدأت تنفيذ المرحلة الثالثة من محور المطرية الجديد الذي يبدأ من ميدان ابن الحكم والمحكمة مرورا بميدان المطرية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن محور المطرية الجديد الذي يبدأ من ميدان ابن الحكم والمحكمة مرورا بميدان المطرية.

١. تعمل محافظة القاهرة، على تطوير المحاور المرورية، لتوفير الوقت، حيث تبدأ في تنفيذ المرحلة الثالثة من محور المطرية الجديد الذي يبدأ من ميدان ابن الحكم والمحكمة مرورا بميدان المطرية.

٢. يبلغ طول المحور 2.3 كيلومتر.

٣. يربط المحور الجديد المطرية ومؤسسة الزكاة والدائرى، وتبدأ من ميدان التجنيد حتى الطريق الدائرى عند طريق شبرا بنها الحر ويطلق على هذه المرحلة "محور التوفيقية". 

٤. نفذت أجهزة محافظة القاهرة أعمال إزالة 37 عقارًا بطريق المحور وتوفير وحدات سكنية بديلة لسكان هذه العقارات، كما تم نقل وتدعيم خطوط المرافق لإنشاء المحور. 

٥. يساهم المحور الجديد بصورة فعالة في تخفيف الضغط المروري على شرق القاهرة، والهدف الرئيسي لهذا الإنجاز الضخم هو خلق طرق ربط جديدة بين أحياء القاهرة من جانب وبين محافظة القاهرة ومحافظات القاهرة الكبرى من جانب آخر. 

٦. يستغرق إنشاء المحور الجديد 3 شهور تقريبًا، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

٧. جاء إنشاء المحور المروري، ضمن مخطط تطوير منطقة شرق القاهرة بالكامل، لمعالجة مشاكل المرور وربط وسائل المواصلات ببعضها من خلال شبكة الطرق ببعضها.

٨. يستهدف تطوير المحاور المرورية تسهيل الحركة بين القاهرة والمحافظات الأخرى وداخل القاهرة ذاتها.

٩. يجري نقل وتدعيم خطوط المرافق، لإنشاء المحور.

١٠. يمر مسار المحور بميدان ابن الحكم ثم ميدان المطرية ويصل لمنطقة مسطرد ثم طريق بنها شبرا الحر.

١١. سيتم إنشاء تفريعة من المحور تخرج من ميدان المطرية للربط مع محور روض الفرج، وذلك ضمن المرحلة الثالثة.

١٢. يوفر المحور الكثير من الوقت حيث يوفر نقاط تلاقي جديدة تربط القاهرة بالقليوبية.

١٣. ويُعتبر محور المطرية الجديد، أحد أهم المحاور المرورية التي يجري تنفيذها داخل القاهرة.

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