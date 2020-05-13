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بنسبة تراجع 0.5%.. مؤشر سوق البحرين المالي ينهي تعاملات اليوم

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:38 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير


أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.5% خاسراً 6.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1232.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 989.2 ألف سهم بقيمة 223.8 ألف درهم.
 
 
وتراجع بسوق البحرين المالي اليوم ،  قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 24.99% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.18%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.6% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.3%.
 
كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى أف أتش المالية بنسبة 0.70%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.53% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.58%.

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