دار الإفتاء تنشر الوصايا الخاصة بإحياء ليلة القدر (صور)

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعض الوصايا الخاصة بإحياء ليلة القدر، والتي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتمسها في العشر الأواخر من رمضان وتحديدا في الليالي الوترية، التي تبدأ أولى لياليها مع مغرب اليوم الأربعاء.

وهي كالتالي:

كما نشرت الدار دعاء ليلة القدر المأثور عن النبي حيث قال: "اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنًا".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.





ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل



