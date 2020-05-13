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دار الإفتاء تنشر الوصايا الخاصة بإحياء ليلة القدر (صور)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:43 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
الفجر
نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعض الوصايا الخاصة بإحياء ليلة القدر، والتي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتمسها في العشر الأواخر من رمضان وتحديدا في الليالي الوترية، التي تبدأ أولى لياليها مع مغرب اليوم الأربعاء. 

وهي كالتالي: 

ليلة 21 تبدأ مع مغرب الأربعاء 20 رمضان وتنتهي فجر الخميس 21 رمضان.

ليلة 23 تبدأ مع مغرب الجمعة 22 رمضان وتنتهي فجر السبت 23 رمضان.

ليلة 25 تبدأ مع مغرب الأحد 24 رمضان وتنتهي فجر الاثنين 25 رمضان.

ليلة 27 تبدأ مع مغرب الثلاثاء 26 رمضان وتنتهي فجر الأربعاء 27 رمضان.

ليلة 29 تبدأ مع مغرب الخميس 28 رمضان وتنتهي فجر الجمعة 29 رمضان.

كما نشرت الدار دعاء ليلة القدر المأثور عن النبي حيث قال: "اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنًا".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

347 إصابة جديدة.. و11 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
دار الإفتاء تنشر الوصايا الخاصة بإحياء ليلة القدر (صور)
دار الإفتاء تنشر الوصايا الخاصة بإحياء ليلة القدر (صور)
دار الإفتاء تنشر الوصايا الخاصة بإحياء ليلة القدر (صور)
دار الإفتاء تنشر الوصايا الخاصة بإحياء ليلة القدر (صور)
دار الإفتاء تنشر الوصايا الخاصة بإحياء ليلة القدر (صور)
دار الإفتاء تنشر الوصايا الخاصة بإحياء ليلة القدر (صور)
دار الإفتاء تنشر الوصايا الخاصة بإحياء ليلة القدر (صور)
دار الإفتاء تنشر الوصايا الخاصة بإحياء ليلة القدر (صور)
دار الإفتاء تنشر الوصايا الخاصة بإحياء ليلة القدر (صور)
دار الإفتاء تنشر الوصايا الخاصة بإحياء ليلة القدر (صور)
دار الإفتاء تنشر الوصايا الخاصة بإحياء ليلة القدر (صور)
دار الإفتاء تنشر الوصايا الخاصة بإحياء ليلة القدر (صور)
دار الإفتاء تنشر الوصايا الخاصة بإحياء ليلة القدر (صور)
دار الإفتاء تنشر الوصايا الخاصة بإحياء ليلة القدر (صور)

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