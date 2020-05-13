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بورصة قطر تنهي تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 1%

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:41 م
بورصة قطر
بورصة قطر
نيفين سمير


أنهت بورصة قطر،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.02% خاسراً 90.74 نقطة ليغلق عند مستوى 8801.70 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها العقارات، وبلغ حجم التداول 286.7 مليون سهم بقيمة 426.5 مليون ريال عبر تنفيذ 9867 صفقة، وتراجع 24 سهماً، فيما ارتفع 15 سهماً، واستقرت 6 أسهم.
 

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع النقل بنسبة 5.28%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.43%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.14%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.80%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.72%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.29%.
 

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