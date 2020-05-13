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رابط موقع نظام نور برقم الهوية 1441 لمعرفة نتائج اختبارات الطلاب للمرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية | وزارة التربية والتعليم السعودية Noor (نظام نور EduWave)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:41 م
نظام نور
نظام نور

رابط موقع نظام نور برقم الهوية 1441 لمعرفة نتائج اختبارات الطلاب للمرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية | وزارة التربية والتعليم السعودية Noor (نظام نور EduWave

رابط نظام نور لمعرفة نتائج اختبارات الطلاب | أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء الموافق 12/5/2020، عن ظهور نتيجة المرحلة الإبتدائية وتم الانتهاء نهائيًا من رصد درجات الإجابة وسيتم خلال الأيام القادمة الإبتدائية وتم الإنتهاء من رصد درجات الإجابة وسوف يتم خلال الأيام القادمة تسجيل نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني، وذلك عبر موقع "نور" التعليمي السعودي.

ويعتبر موقع "نور" التعليمي السعودي من أفضل المواقع الإلكترونية المستخدمة في المملكة العربية السعودية، والتي يمكن من خلال موقع نظام نور التعليمي أن يتم تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي للطلاب الذين ينطبق عليهم جميع الشروط التي تضعها المؤسسة التعليمية.

نتائج نظام نور 1441
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، أن نتائج المرحلة الابتدائية سيتم إتاحتها على موقع "نظام نور" وستظهر للطلاب بداية من 12 مايو أي 19 من شهر رمضان، أكد المتحدث الرسمي أيضا أن نتائج المرحلة المتوسطة والثانوية يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020 ونلاحظ خلال تلك الأيام أن جميع أولياء الأمور في هذه الفترة يدخلون على الموقع الالكتروني عبر موقع نظام نور التعليمي فيدخلون أولياء الأمور من خلال حسابهم أو استخدام البريد الإلكتروني الخاص بهم من أجل معرفة نتائج أولادهم.

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1441
وتم الإعلان عن نتائج المرحلة الابتدائية ويترقب الجميع خلال الساعات القادمة الإعلان عن نتائج الثانوية والمتوسطة، وشهدت الأيام الأخيرة توتر كبير من قبل أولياء الأمور ويقومو خلال هذه الساعات بالزيارة موقع نور كثيراً، وذلك بعد أن أتاحت الوزارة خدمة يستطيعون من خلال التسجيل في موقع نور التعليمي أن يتم تقديم لأبنائهم فيتم التسجيل في ذلك الموقع من خلال استخدام الهوية الشخصية وذلك يوفر على الآباء وأولياء الأمور عاتق الوقت والجهد في التقديم بدون حاجه أولياء الأمور إلى تقديم الاوراق، فلا يتم ولكن تحديد موعد لتسجيل المستجدين للصف الاول الابتدائي لعام 2020:-

- الدخول على الرابط الخاص بـنظام نور (اضغط هنا).

- كتابة اسم المستخدم.

- كتابة كلمة السر.

- تسجيل رمز التحقق.

- الضغط على تسجيل الدخول.

ويعد موقع "نظام نور" التعليمي هو من أحدث الوسائل الذي تتطور من خلال وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، فنجد أن بوابة نظام نور تختص بتسجيل كافة بيانات التي توجد من خلال وزارة التعليم بالسعودية، ويستطيعون إدخال جميع بيانات الطلاب وتسجيل كافة نتائج الطلاب ويمكن للطلاب الاستعلام عنها إلكترونيًا من خلال إدخال البريد الإلكتروني يتمثل في الحساب الشخصي.

رابط موقع نظام نور برقم الهوية 1441 لمعرفة نتائج اختبارات الطلاب للمرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية | وزارة التربية والتعليم السعودية Noor (نظام نور EduWave

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