انخفاض الأسهم الأوروبية اليوم في ظل مخاوف من ارتفاع إصابات كورونا

انخفضت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء، إذ يخشى المستثمرون ارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 بعدما بدأت عدد من الدول المتضررة بشدة من الفيروس تخفيف إجراءات العزل العام، بينما تضررت المعنويات أيضا بفعل تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين.





وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، مع هبوط البنوك بعد سلسلة من الإعلانات السلبية.





ونزلت أسهم كومرتس بنك الألماني 3.2 بالمئة وخسر سهم إيه.بي.إن أمرو الهولندي 5.3 بالمئة بعد أن تحول البنك إلى الخسارة في الربع الأول مع تسبب جائحة فيروس كورونا في رفع مخصصات خسائر القروض.



