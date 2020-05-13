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مؤشر سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.55%

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:45 م
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير


أنهى سوق الأسهم السعودية - تداول، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع، وسط صعود أغلب القطاعات الكبرى ، ارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.55% إلى مستوى 6721.24 نقطة ليربح نحو 36.82 نقطة ، وجرى التعامل على 191.863 مليون سهم، بقيمة 4 مليارات ريال موزعين على 189.384 ألف صفقة.

وإرتفع قطاع الإتصالات بنسبة 1.95%، كما إرتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.57%، كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.31%، وحقق قطاع الطاقة ارتفاعاً بنسبة 0.22%.

وتصدر الأسهم الرابحة  بسوق السعودية ، كل من سهم مسك بنسبة 10%، وسهم أسواق العثيم بنحو 9.09%، كما ارتفع أداء سهم الكابلات السعودية بنسبة 5.69% ، وسجل سهم ساب أعلى التراجعات بنسبة 6.13%، تلاه سهم جازادكو بنسبة 5.54%، كما تراجع سهم جاكو بنسبة 4.99% ، وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من ناحية الحجم سهم دار الأركان بنحو 26.61 مليون سهم، فيما تصدر سهم الراجحي السيولة بنحو387.810 مليون ريال.


وعلى مستوى السوق الموازية "نمو" فقد سجل تراجعاً بنسبة 5.22%، إلى مستوى 6454 نقطة ليفقد نحو 355.72 نقطة ، وتصدر الارتفاعات سهم سمو بنسبة 19.97%، وتلاه سهم العمران بنسبة 1.82%، كما تراجع سهم الوطنية للبناء والتسويق بنسبة 14.85%، وتلاه سهم الصمعاني بنسبة 3.76%.

وشهد سوق الأسهم السعودي اليوم تنفيذ صفقة خاصة على سهم "أرامكو السعودية" بقيمة بلغت 15.7 مليون ريال بسعر 31.40 ريال من خلال شراء 500 ألف سهم.

وأنهى سوق الأسهم السعودية - تداول، تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على ارتفاع، وسط صعود أغلب القطاعات الكبرى بنسبة 1.22% إلى مستوى 6684.42 نقطة ليربح نحو 80.46 نقطة.

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