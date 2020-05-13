انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 2%

انخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام على أساس ربع سنوي وفقًا للأرقام الأولية الصادرة الأربعاء ، حيث أثرت عمليات الإغلاق على الاقتصاد البريطاني.





مع ذلك كان الرقم أفضل من 2.5% التي توقعها المحللون، وتقلص الاقتصاد بنسبة 5.8% في مارس على أساس شهري





هذا وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون عن إجراءات الإغلاق على الصعيد الوطني اعتبارًا من 23 مارس في محاولة للحد من انتشار الفيروس ، الذي أصاب الآن أكثر من 227000 شخص في البلاد. كشف جونسون هذا الأسبوع النقاب عن خطة لتخفيف الإجراءات على مراحل خلال الأشهر المقبلة.





وقال بنك إنكلترا الأسبوع الماضي أنه يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14٪ مقارنة بعام 2020 ككل ، مدفوعًا بانخفاض بنسبة 25٪ في الربع الثاني.





سيكون هذا أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1706 ، وفقًا لبيانات بنك إنجلترا التاريخية. وبالنظر إلى الاسترخاء المفترض لإجراءات التباعد الاجتماعي ، يتوقع



