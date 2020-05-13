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عمرو الجنايني: اللائحة الجديدة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:50 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
عمرو مصطفى
أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد المصري ليس لديه ما يخفيه، وفي حالة التوصل إلى أي قرار أو موقف يسارع إلى إعلانه رسميا على الرأي العام.

أضاف رئيس الاتحاد المصري أنه لاحظ في الآونة الأخيرة بعض الأخبار المنسوبة إلى مصدر وصف بأنه مسئول في اتحاد كرة القدم دون ذكر اسمه يتحدث عن اتصالات تجرى بين مسئولين مصريين والاتحاد الدولي بشأن مهمة إعداد اللائحة الجديدة وما سيترتب عليها في القريب.

أضاف الجنايني أن هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا ، وناشد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وسائل الإعلام كافة بالتريث في نشر الأخبار الخاصة بهذه الأمور والمبنية على الاجتهاد أو المنسوبة لمصادر غير معلومة، حرصا على عدم إثارة أي بلبلة لدى الرأي العام ، مؤكدا على تفهمه التام لحرص وسائل الإعلام على القيام بدورها في نقل الخبر إلى جماهيرها وروادها شريطة أن يكون صحيحا.

وقال عمرو الجنايني أن كل الأمور المتعلقة باللائحة الجديدة للاتحاد، يسير العمل نحو إعدادها وفق خطة العمل المرسومة والبرنامج الزمني المتفق عليه، ومن الطبيعي أن يتم عرضها في صورتها النهائية بعد الانتهاء منها.

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