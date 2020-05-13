تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بالختام بعد تطبيق الحظر الشامل









أنهت بورصة الكويت تعاملات يوم الأربعاء علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، وذلك للمرة الثالثة هذا الأسبوع؛ لتتفاقم الخسائر في الآونة الأخيرة خاصة بعد تطبيق الحظر الشامل في الكويت بسبب كورونا ، وأنهى المؤشر العام للبورصة الكويتية جلسة اليوم مُتراجعاً 1.31 % وهبط السوق الأول 1.61 %، كما تراجع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسبة 0.55 % و0.74 %على الترتيب.





وزادت سيولة بورصة الكويت اليوم 50.3% إلى 24.95 مليون دينار مقابل 16.6 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 24.5 بالمائة إلى 106.11 مليون سهم مقابل 85.21 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.





وسجلت مؤشرات 8 قطاعات هبوطاً اليوم يتصدرها البنوك بانخفاض نسبته 1.96 %، بينما كان الاتصالات المرتفع الوحيد اليوم بنمو نسبته 1.57 %.



