الأهلي يجهز مفاجأة سعيدة بشأن عقد نجم وسط الفريق

يجهز النادي الأهلي في الفترة الحالية مفاجأة سعيدة لواحد من نجوم خط الوسط في الفريق بشأن عقده مع الفريق.





وينوي مسئولو القلعة الحمراء تعديل عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق خلال الفترة المقبلة ورفع راتبه مع الفريق.





ويحصل السولية حاليا مع الأهلي على ٦ مليون جنيه قي الموسم الواحد ولكن يرغب مسئولو الفريق في رفع راتبه مع الفريق.





وجاءت رغبة النادي الأهلي في تعديل عقد عمرو السولية بسبب المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب مع الفريق الأحمر في هذا الموسم.



