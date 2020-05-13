تراجع مبيعات السيارات في ألمانيا بنسبة 50%





أظهرت نتائج استطلاع للرأي بين معارض موزعي السيارات في ألمانيا أمس، أن أزمة كورونا أثرت بقوة في رغبة العملاء في شراء سيارة.









وبحسب "الألمانية"، أوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته الرابطة المركزية لتجارة السيارات الألمانية "زد. دي. كيه"، أن أكثر من نصف أصحاب معارض السيارات شكوا من تراجع مبيعاتهم منذ إعادة الفتح قبل ثلاثة أسابيع بنسبة 50 في المائة أو أكثر مقارنة بمستواها في الفترة نفسها من 2019.





وقال نحو ثلث أصحاب هذه المعارض، إن المبيعات تراجعت بنسبة راوحت بين 30 و 50 في المائة، فيما أكد 5 في المائة أن المبيعات تراجعت بنسبة تقل عن 10 في المائة.









وأوضحت النتائج أن الوضع أفضل نسبيا بالنسبة إلى بيع السيارات المستعملة، إذ قال 38 في المائة من التجار إن مبيعاتهم تراجعت 50 في المائة أو أكثر.



