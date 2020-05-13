Advertisements

تراجع مبيعات السيارات في ألمانيا بنسبة 50%

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر

أظهرت نتائج استطلاع للرأي بين معارض موزعي السيارات في ألمانيا أمس، أن أزمة كورونا أثرت بقوة في رغبة العملاء في شراء سيارة.


وبحسب "الألمانية"، أوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته الرابطة المركزية لتجارة السيارات الألمانية "زد. دي. كيه"، أن أكثر من نصف أصحاب معارض السيارات شكوا من تراجع مبيعاتهم منذ إعادة الفتح قبل ثلاثة أسابيع بنسبة 50 في المائة أو أكثر مقارنة بمستواها في الفترة نفسها من 2019. 

وقال نحو ثلث أصحاب هذه المعارض، إن المبيعات تراجعت بنسبة راوحت بين 30 و 50 في المائة، فيما أكد 5 في المائة أن المبيعات تراجعت بنسبة تقل عن 10 في المائة.


وأوضحت النتائج أن الوضع أفضل نسبيا بالنسبة إلى بيع السيارات المستعملة، إذ قال 38 في المائة من التجار إن مبيعاتهم تراجعت 50 في المائة أو أكثر.

من جانبه، حث توماس بيكرون؛ رئيس الرابطة، على سرعة صدور قرار من الحكومة بشأن الحافز المالي لشراء السيارات، نظرا إلى هذه الأعداد، وقال: "ليس هناك شيء أسوأ على التجارة من الموقف المعلق، نحن بحاجة الآن إلى إشارة للاتجاه الذي تسير فيه الأمور".

أخبار تهمك

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ يوم

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

منذ ساعة و 23 دقيقة

نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

برلماني: "النائبة المصابة بكورونا مكنتش لابسة كمامة" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 19 ساعة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 7 ساعات

لليوم الثالث على التوالي.. هذه الدولة لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

منذ حوالي 17 ساعة

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار من القوى العاملة عن الدفعة الثانية من منحة السيسي للعمالة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يجهز مفاجأة سعيدة بشأن عقد نجم وسط الفريق

منذ 34 دقيقة

طبيبة توجه نصائح للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:03 م

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

02:13 م

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

08:19 ص

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

04:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟