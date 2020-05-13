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رئيس شعبة المستلزمات الطبية يكشف مفاجأة عن كمامات كورونا (فيديو)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:50 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن صناعة الكمامات قائمة في مصر منذ فترة طويلة، وكان يتم تصنيع 200 ألف كمامة يوميًا، على مدى السنوات السابقة وكانت كافية للقطاع الطبي والمستشفيات والجراحات.

وأضاف "عزت"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولي، اليوم الأربعاء، أنه مع ظهور فيروس كورونا، أصبح هناك حاجة لإنتاج الكمامات بكميات أكبر للحماية الشخصية للمواطنين، وأصبح هناك زيادة في الطلب على الكمامات في العالم أجمع.

وتابع رئيس شعبة المستلزمات الطبية، أن الكمامة عبارة عن طبقتين من القماش غير منسوج بينهما فلتر هو أساس الكمامة، موضحًا انه نظرًا للطلب على الكمامة ارتفع سعر طن الفلتر من 3 آلاف دولار للطن لـ 50 ألف دولار للطن، وهو يستورد بشكل كامل ولا يصنع في مصر، وأصبح هناك مشكلة في توفير كمامات بالفلتر، مما دفع بعض الشركات للاتجاه لتصنيع كمامات بدون فلتر، لافتًا إلى أن الهدف من ارتداء الكمامة هو الحماية من الوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن منظمة التحكم في الأوبئة الأمريكية اوصت باستخدام الكمامات القماش من طبقتين أو أكثر.

وأشار "عزت"، إلى ان ارتداء الكمامة يحمي الشخص بنسبة 30% فقط، وحال خالط شخص مصاب بفيروس كورونا أو حامل للمرض دون أن يدري قد يُصاب بفيروس كورونا بنسبة 70%، فلا بد ان يرتدي جميع المواطنين الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونوه، بأن الكمامات من نوع N95 هي كمامات متخصصة لا يرتديها إلا الأطباء وخاصة بالتعامل مع مرضى فيروس كورونا، ويفترض أن يتم تغييرها كل 8 ساعات فقط، بينما الكمامات العادية التي يرتديها الأطباء ينبغي تغييرها كل 2-4 ساعات.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.
347 إصابة جديدة.. و11 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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