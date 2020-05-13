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صحة كفرالشيخ تستلم بدلة كورونا الجديدة (صور)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه قد تم استلام بدل واقية من كورونا، ذات كفاءة عالية وذلك من شركة "إن لايف" أحد الكيانات المصرية الوطنية العاملة بالسوق المصري المساهمة بدور هام ومؤثر في دعم جهود الدولة في احتواء الازمة الحالية، وقد تم توزيعهم علي العاملين بمستشفي بلطيم للعزل، ومستشفي الحميات، وأيضا هيئة الاسعاف بالتعاون مع مدير الهيئة بكفرالشيخ برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري.


وأكد محمد علاء رضوان، رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال زيارته لمكتب وكيلة الصحة، على ضرورة الالتزام باستراتيجيه الشركه من حيث الابداع واستخدام التكنولوجيا فى حل المشاكل وتوطين الصناعه المحليه للمستلزمات الوقائيه المعالجه بجزيئات الهيدروفوبيك وتقنية النانو تكنولوجى بما يجعلها مضادة للبكتيريا والجراثيم وطاردة للرذاذ والسوائل بالإضافة إلى كونها مانعة للتعرق للاستخدام المحلى بالإضافة الى التصدير خارج جمهورية مصر.

هذا وقد اوضح الدكتور صابر هلال الرئيس التنفيذى لشركة ان لايف المتخصصه فى الاستثمار التكنولوجى فى القطاع الطبى بأستخدام تقنيه انترنت الاشياء ((IOT ،أنه وفى ضوء متابعه وأدارة أزمة كورونا وتأثيرها على قطاعات واسعه بالدوله وعلى الأخص القطاع الطبى وتهديد حياة العاملين به، أستطاعت الأداره الوصول الى فكرة منتج بمواصفات خاصه كحل للخروج من الأزمه ومساعده الدوله ومنظمات المجتمع المدنى وقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة ٱن لايف ومؤسسة أهل مصر للتنمية.

يتضمن البروتوكول أنشاء خط إنتاج خاص للبدل الوقائية بتقنية النانو المضادة للبكتيريا والجراثيم والمانعة للتعرق وأخف بنسبة ٣٠٪ من البدل المتعارف عليها، والتي طرحت فكرتها إن لايف وأسندت مهمة تنفيذها لشركة سيجما فيت بأعتبارها التخصص الرئيسي للشركة، والتي تساعد من خلال التقنية الحديثة لها على زيادة مدة استعمال البدلة وامكانية غسلها ٤٠ مرة وتعقيمها بالرش 60 مرة.

كما سيتم العمل على اتساع رقعة التوزيع مع محاولة تغطيه كافة المحافظات بإشراف كل من الدكتور محمد صابر غنيم والدكتور أحمد محرم بركات، المسئولين عن قطاعات البيع والتسويق فى الشركه بالتعاون مع مؤسسات الدوله ومؤسسة اهل مصر.
صحة كفرالشيخ تستلم بدلة كورونا الجديدة (صور)
صحة كفرالشيخ تستلم بدلة كورونا الجديدة (صور)
صحة كفرالشيخ تستلم بدلة كورونا الجديدة (صور)
صحة كفرالشيخ تستلم بدلة كورونا الجديدة (صور)
صحة كفرالشيخ تستلم بدلة كورونا الجديدة (صور)
صحة كفرالشيخ تستلم بدلة كورونا الجديدة (صور)
صحة كفرالشيخ تستلم بدلة كورونا الجديدة (صور)
صحة كفرالشيخ تستلم بدلة كورونا الجديدة (صور)
صحة كفرالشيخ تستلم بدلة كورونا الجديدة (صور)
صحة كفرالشيخ تستلم بدلة كورونا الجديدة (صور)

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