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مدارس الدقهلية تواصل استلام المشروعات البحثية وسط إجراءات احترازية (صور)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شهدت مدارس الدقهلية اليوم الأربعاء انتظام سير عملية تسليم المشروعات البحثية.

وتابع على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية لحظة بلحظة تسليم المشروعات البحثية الورقية لصفوف النقل وفقًا للجدول التى حددته وزارة التربية والتعليم.

وتواصل عبد الرؤوف مع غرفة العمليات التى تم تشكيلها بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة تسليم المشروعات البحثية لصفوف النقل.

وأثنى وكيل تعليم الدقهلية على لاإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم أثناء تسليم المشروعات البحثية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية، حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب

وأكد وكيل تعليم الدقهلية على تنفيذ الجدول الزمني للاستلام الذي حددته وزارة التربية والتعليم، حتي لا يحدث أي تزاحم من الطلاب أو أولياء الأمور الذين تعذر عليهم التسليم الإلكتروني.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
مدارس الدقهلية تواصل استلام المشروعات البحثية وسط إجراءات احترازية (صور)
مدارس الدقهلية تواصل استلام المشروعات البحثية وسط إجراءات احترازية (صور)
مدارس الدقهلية تواصل استلام المشروعات البحثية وسط إجراءات احترازية (صور)
مدارس الدقهلية تواصل استلام المشروعات البحثية وسط إجراءات احترازية (صور)
مدارس الدقهلية تواصل استلام المشروعات البحثية وسط إجراءات احترازية (صور)
مدارس الدقهلية تواصل استلام المشروعات البحثية وسط إجراءات احترازية (صور)
مدارس الدقهلية تواصل استلام المشروعات البحثية وسط إجراءات احترازية (صور)
مدارس الدقهلية تواصل استلام المشروعات البحثية وسط إجراءات احترازية (صور)

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