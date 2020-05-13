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ألمانيا: نحن بصدد إسقاط شرط العزل الصحي عن القادمين من دول أوروبا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

قالت وزارة الداخالية الألمانية، إنها بصدد إسقاط شرط العزل الصحي عن القادمين من دول أوروبان بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

وأعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، تسجيل 101 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و798 إصابة.

 

كما أعلنت السلطات الصحية الألمانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة في  البلاد إلى 173،171 حالة إصابة بالإضافة إلى 7،738 وفاة في المجمل.

 

ووصلت عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم، 4 ملايين و339 ألف حالة إصابة، ووصلت الوفيات إلى 292،807 حالات وفاة.

 

وبدأت شرارة فيروس كورونا المستجد، في الصين، وانطلقت منها إلى غالبية دول العالم، ولكن الولايات المتحدة تعتبر الأكثر تضررًا في هذا الأمر، بأكثر من مليون و400 ألف إصابة وحوالي 84 ألف حالة وفاة.

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