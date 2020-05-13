رئيس الوصل السابق: أؤيد تتويج شباب الأهلي في حالة إلغاء الدوري الإماراتي

صرح رئيس مجلس إدارة نادي الوصل سابقا عبد الله حارب بأن اسئناف دوري كرة القدم الإماراتي للمحترفين سيكون إنهاكا للاعبين، واتحاد الكرة الإماراتي هو صاحب قرار إلغاء أو استكمال الدوري الذي توقف بسبب فيروس كورونا المنتشر حول العالم.





واعتبر القطب الوصلاوي، في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أن صحة أفراد المجتمع أولوية أولى عن أي نشاط ترفيهي.





وأضاف: "قرار استئناف النشاط في أغسطس والذي أصدره الاتحاد مؤخرا، وما يتبعه من إمكانية استئناف المسابقات المحلية المتوقفة ومنها دوري الخليج العربي يعتبر إنهاكا للاعبين وضررا كبيرا عليهم نظرا لظروف الطقس وشدة الحرارة خلال هذه الفترة، مع صعوبة إقامة معسكرات خارجية بسبب جائحة كورونا التي تجتاح دول أوروبا".





وأشار إلى أن الحل الأمثل للخروج من "ورطة كورونا" هو إلغاء المسابقات الكروية هذا الموسم حفاظا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ومنعا لحدوث مشكلات قانونية في قيد لاعبين جدد بعد قيام عدد من الأندية بالاستغناء عن لاعبيها خلال الفترة الحالية من أجل إعادة ترتيب أوراقها للموسم الجديد.





وقال حارب : "أنا مع تتويج شباب الأهلي في حالة إلغاء مسابقة دوري الخليج العربي كونه متصدر المسابقة من بداية الموسم وبفارق ست نقاط عن الفريق التالي، وإعلان هبوط آخر فريقين في الترتيب وصعود أول وثاني دوري الدرجة الأولى، حتى يتم بداية موسم جديد بلا أي حسابات قديمة".





وأشار حارب إلى أن جائحة كورونا سيكون لها تداعيات كثيرة على الرياضة العالمية بشكل عام ، والرياضة المحلية على وجه الخصوص، وأنه يتوقع أن يتم ترشيد الإنفاق وتخفيض الرواتب سواء للاعبين أو المدربين، حيث ستكون هناك أولويات للصرف على جهات خدمية بالدولة أحق بكل الدعم خلال الفترة المقبلة مثل الصحة والتعليم وغيرها من المؤسسات التي قامت بدور بطولي خلال جائحة كورونا.





وأضاف :"أتمنى أن تلتزم الأندية بترشيد الإنفاق فعليا وعدم الدخول في مزايدات لضم لاعبين جدد. أعلم أن هناك تفاوتا في ميزانيات بعض الأندية، ولكن نأمل أن يلتزم الجميع لصعوبة المرحلة المقبلة".



