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بايرن ميونيخ يتعاقد مع مهاجم ببلاش

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:58 م
أرميندو
أرميندو
وكالات

تعاقد نادي بايرن ميونيخ الألماني مع أحد المواهب الألمانية الشابة، بضم ناشئ هوفنهايم بعقد مدته 3 سنوات.

 

وأعلن بايرن ميونيخ حصوله على توقيع المهاجم الألماني أرميندو سيب، البالغ من العمر 17 عامًا.

 

وجاءت الصفقة مجانية، إذ لا يرتبط المهاجم الألماني الشاب بعقد مع هوفنهايم، ليوقع لبايرن حتى عام 2023.

 

وعلى مدار الموسم الحالي، سجل سيب 10 أهداف، وصنع 5 آخرين، خلال 15 مباراة ظهر خلالها مع فريق هوفنهايم تحت 17 عامًا.

 

كان سيب قد اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح في أبريل الماضي ما تسبب في غضب مسؤولي هوفنهايم، لقيامه بهذه الخطوة دون إبلاغ النادي.

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