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للقضاء على التكدس والزحام.. "الكهرباء" تعلن خدمة شحن بطاقات عدادات الكهرباء مسبقة الدفع من خلال المحمول

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
أطلقت  وزارة الكهرباء، بالتعاون مع شركة فوري رائدة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، خدمة شحن بطاقات عدادات الكهرباء مسبقة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.

وتتيح الخدمة لمستخدميها شحن بطاقة عدادات الكهرباء مسبقة الدفع باستخدام خاصية الـ NFCعلى الهواتف المحمولة من أي مكان وفى أي وقت، حيث يتم خصم القيمة المدفوعة من حساب المستفيد.

وجارِ نشر هذه الخدمة على جميع المحافظ الإلكترونية للبنوك وذلك تفعيالاً لسياسة الدولة فى خطط الشمول المالى والتحول الرقمي والحد من استخدام النقود.

وأطلقت الخدمة الجديدة بالتعاون مع شركة السويدي إلكتروميتر ، وشركة المصرية للعدادات الذكية ،وشركة إسكرا أمكو، وتم إتاحتها على تطبيق myFawry تطبيق المحمول الخاص لفوري.

من جهته، قال الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء إن إتاحة هذه الخدمة تأتى فى إطار التعاون المستمر بين الشركة القابضة للكهرباء وشركة فوري دهب فى رقمنة الخدمات و السداد الإلكتروني حيث قامت شركة فوري بإتاحة خدمة السداد الإلكتروني للفواتير من خلال المحافظ الإلكترونية لأكثر من 15 بنك، كما قامت بإتاحة نفس الخدمة وشحن بطاقات العدادات مسبقة الدفع من خلال مايزيد عن 141 ألف منفذ معتمد للشركة فى جميع أنحاء الجمهورية باالضافة إلى خدمة السداد الإلكترونى من خلال مواقع الشركة القابضة وشركات التوزيع و تطبيق المحصلين.

وأكد المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن التعاون بين فوري دهب والشركة القابضة للكهرباء هى قصة نجاح في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية بدأت منذ خمس سنوات، ويعد هذا التعاون تأكيداً لسياسة الشركة في المشاركة الإيجابية بمنظومة التحول الرقمى للدولة وتفعيل المدفوعات الإلكترونية، حيث قامت الشركة بإتاحة خدمات السداد الإلكترونى للمرور والنيابة والجامعات الحكومية مثل القاهرة وعين شمس والأزهر ووزارة التربية والتعليم وشركات المياه والغاز فى جميع أنحاء الجمهورية، والعديد من الخدمات األخرى.

يذكر أن ”فوري“ الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الالكترونية تخدم أكثر من 25 مليون عميل شهريًا، مع أكثر من 75.2 مليون معاملة يوميًا لأكثر من 500 خدمة بما في ذلك فواتير الاتصالات، التذاكر والسياحة، المدفوعات عبر الإنترنت، مختلف المرافق، التأمين، رسوم المدارس والجامعات، التبرعات، المدفوعات المالية والبنوك، الاشتراكات والإعلانات، وتجديد رخصة السيارة، من خلال شبكة تضم أكثرمن 33 بنكا رئيسيا وأكثر من 141 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر، وأكثر من 2500 فرع لمكاتب البريد، كما تقدم خدماتها من خلال المحافظ الالكترونية للهواتف المحموله ل15 بنك و لجميع شركات المحمول بما يساعد نحو 15 مليون مستخدم على دفع خدمات فوري باستخدام الهاتف المحمول ومنافذ ”فوري بلس“ على مستوى الجمهورية، وكذلك "myFawry" البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها. .

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