رئيس جامعة الفيوم يشهد مجلس كلية الهندسة ويفتتح قاعات الرسم (صور)

شهد، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد عيسى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، مجلس كلية الهندسة بجلسته رقم 282 برئاسة الدكتور شريف العطار القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، وعضوية أعضاء المجلس.





في بداية كلمته رحب الدكتور أحمد جابر شديد، بأعضاء المجلس، وأكد أن كلية الهندسة تعتبر العمود الفقري لجامعة الفيوم، وأشار إلى أن إدارة الجامعة تبذل قصارى جهدها للنهوض بالعملية التعليمية بكافة كليات الجامعة وأنها على أتم الاستعداد لتلبية كافة احتياجات ورغبات الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة خلال الفترة الراهنة.





حيث ناقش المجلس عدد من المحاور الهامة والعامة التى تضمنت تحديد أساليب تقييم الأبحاث لطلاب فرق النقل بالكلية بما يتماشى مع قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة الفيوم، مع التأكيد على مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وخلال المجلس تم أيضا التأكيد على تعقيم وتطهير المباني الخاصة بكليات جامعة الفيوم وأقسامها، وذلك حرصا على سلامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل المحاضرات إلكترونيا، وأهمية التواصل المستمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب عن طريق تطبيق نظام التعليم الإلكتروني.





وعلى هامش إجتماع المجلس، قام الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، بافتتاح قاعات الرسم الخاصة بقسم الهندسة المعمارية بعد تجديدها بالكامل، حيث تم تزويدها بكراسي خشبية، وطاولات حديثة قابلة للإمالة، وذلك لراحة الطلاب، وأشاد بأعمال التطوير التى تمت بالكلية، كما أثنى رئيس جامعة الفيوم على سعي قسم الهندسة المعمارية لراحة طلابه، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.





كما تفقد رئيس الجامعة، خلال جولته الورش التابعة لكلية الهندسة بالجامعة ، كا اطمئن على حسن سير العمل بها، ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من البرجولات الخشبية الخاصة بأستراحات الطلاب في أرجاء الحرم الجامعى لتكون مكان يليق بالطالب الجامعى ويحمية من العوامل الجوبة.