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بريطانيا تسجل 494 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:20 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات الصحية في بريطانيا سجلت 494 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 33 ألفا و 186 وفاة.

 

وأعلنت سجلت وزارة الصحة البريطانية، أمس الثلاثاء، تسجيل 627 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 32692.

 

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قد صرح بأنه من غير المحتمل أن يتمكن المواطنون البريطانيون من الذهاب في أيام العطلات الدولية هذا الصيف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وردًا على سؤال في برنامج "This Morning" على قناة ITV عما إذا كان ينبغي على الناس قبول إلغاء موسم العطلة الصيفية المعتاد للسفر إلى الخارج، أجاب: "أعتقد أن هذا هو الحال على الأرجح"، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

بينما تحاول الحكومة ببطء فتح قطاعات مختلفة من الاقتصاد، إلا أن هناك حاجة لبعض أشكال التباعد الاجتماعي لبعض الوقت.

 

وقال: "الاستنتاج من ذلك هو أنه من غير المحتمل أن تكون الأعياد الدولية الكبيرة والفخمة ممكنة هذا الصيف".

 

وقد قال رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الأحد، إن الحكومة تعتزم إدخال الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للمسافرين الدوليين لمنع حدوث ارتفاع ثان في الفيروس، مما أثار غضب شركات الطيران التي خططت لاستئناف الطيران في الأشهر المقبلة.

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