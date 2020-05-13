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محمد سامي لـ عمرو دياب: يابخت اللي يجيلو فرصة ويتعلم من العظماء (صورة)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

كشف المخرج محمد سامي، عن نصيحة النجم الكبير عمرو دياب له والتي قرر الأخذ بها في مشواره الفني.

 

وكتب "سامي" تدورينه عبر صفحته على "فيسبوك" قال فيها: مرة سألت أهم مطرب في الوطن العربي وأكثرهم نجاح وسهرة واستمرارية "عمرو دياب"، قلتله ايه اهم حاجة تخلي الفنان يستمر؟ رد عليا بدون تفكير بكلمة واحدة "المحتوى".

 

وتابع سامي: شكرا عمرو دياب على كلمة سهلة قلتها ببساطة في قعدة حلوة ، بس هي مش بسيطة خالص ولا عدت عليا عادي، بجد يابخت اللي يجيلو فرصة يتعلم من العظماء.

 

يذكر أن "سامي" حقق نجاحا كبيرا بمسلسله الرمضاني "البرنس" الذي يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليفه وإخراجه وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا،  نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

محمد سامي لـ عمرو دياب: يابخت اللي يجيلو فرصة ويتعلم من العظماء (صورة)
محمد سامي لـ عمرو دياب: يابخت اللي يجيلو فرصة ويتعلم من العظماء (صورة)

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