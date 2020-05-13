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موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441 في السعودية وشروط استحقاق هذه المقطوعة | وزارة العمل الاجتماعي وطريقة الاستعلام mlsd.gov.sa

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:16 م
مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441
مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441 في السعودية وشروط استحقاق هذه المقطوعة | وزارة العمل الاجتماعي وطريقة الاستعلام mlsd.gov.sa

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441 | يبحث العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن كافة التفاصيل المتعلقة بمقطوعة الضمان الاجتماعي، حيث تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بطرح الكثير من المبالغ المالية ليتم تقديمها لبعض فئات المواطنين من اصحاب الدخل البسيط أو الفقراء وغيرهم من الفئات المتأثرة بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أصاب الآف المواطنين مما أدى لفرض حظر التجوال الذي أثر على الدخل الشهرى أو اليومي للمواطنين.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعى 1441
قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية بتحديد موعد من كل شهر ميلادى يمكن للمستحقين لمنحة مقطوعة الضمان الاجتماعى صرف منحتهم الخاصة فى هذا الموعد وهو فى يوم 10 من كل شهر ميلادى، وأكدت وزارة العمل والتمنية الاجتماعية انه لن يتم صرف هذه المقطوعه لأى مواطن ولكن يجب ان تتوافر بعض الشروط فى من يريد الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعى، ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض عليكم هذه الشروط.

شروط استحقاق مقطوعة الضمان الاجتماعي
شروط استحقاق مقطوعة الضمان الاجتماعي، ويجب توافر بعض الشروط فيمن يريد الحصول على منحة مطوعة الضمان الاجتماعى والشروط هي:-

1- يجب أن تكون جنسية المتقدم لهذه المنحة سعودية.

2- أن يكون المتقدم مقيم فى المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

3- ألا يتعدى المرتب الخاص بالمتقدم الأعزب 3 الآف ريال سعودي، وألا يتعدى مرتب المتزوج 8680 ريال سعودي.

4- ألا يكون لدية أملاك من حيث الأراضى أو المزارع.

5- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 30 عامًا.

6- ألا يكون هناك سجل تجاري لدى المتقدم.

ويتم أيضًا صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لبعض الأسر الذين تأثرو بشكل كبير فى هذه الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

خطوات الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي
يمكنكم الآن متابعينا الكرام الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب، كالتالي:

- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

- يتم كتابة رقم الهوية الخاص بالمواطن ولكن لابد أن يكون بشكل سليم.

- ثم نضغط على أيقونة العرض، ثم تظهر كافة البيانات المطلوبة

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441 في السعودية وشروط استحقاق هذه المقطوعة | وزارة العمل الاجتماعي وطريقة الاستعلام mlsd.gov.sa

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