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أمن الإسماعيلية يشن حملة إزالة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة بمركز فايد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة حملة إزالة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة بنطاق دائرة مركز فايد بقرية سرابيوم ومواصلة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

ترأس الحملة اللواء أكرم رشاد مساعد مدير أمن الإسماعيلية، ومحمد مكاوي مأمور المركز، ومتولي حسن رئيس مركز ومدينة فايد، وعدد كبير من الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وأسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة فورية بمساحة 4 أفدنة عبارة عن مباني هياكل خرسانية علي أراضي زراعية أملاك الدولة بناحية قرية سرابيوم والعمار.

ومن جانبه قال متولي حسن رئيس مركز ومدينة فايد في تصريحات صحفية خاصة لـ " الفجر " إننا مستمرون في استرداد أراضي الدولة والتصدي بالبناء علي الأراضي الزراعية، دون استثناء أحدًا، مؤكدًا ان مركز فايد يضم العديد من القرى مثال أبوسلطان وسرابيوم وهويس سرابيوم وفناره بها العديد من المخالفات والتعدي علي الأراضي الزراعية، ولكن هناك خطط موضوعه لشن حملات مشتركة مع رجال الأمن علي تلك الأماكن.

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