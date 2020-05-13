بعد حلقه أمس من "البرنس".. اللبنانية نور حديث السوشيال ميديا

خطفت النجمة اللبنانية نور، الأضواء خلال الحلقة الـ١٩ من مسلسل "البرنس" الذي يعرض حاليا علي قناة دى ام سي .

وأصبحت نور حديث السوشيال ميديا خاصة بعد قيامها بضرب احمد زاهر "فتحي" في رأسه ليتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فرحين بهذا التصرف.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.