Advertisements

ضبط 4 أشقاء عمال نباتات طبية أثناء تنقيبهم على الآثار بالفيوم

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
ريهام على
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أبشواي، بمحافظة الفيوم، اليوم الاربعاء، من القاء القبض على 4 أشقاء عمال نباتات طبية، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بقرية أبوجنشو ليلا مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد.

وكان اللواء عادل الطحلاوي مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة أبشواي، بورود بلاغ من الأهالي بقرية أبو جنشو التابعة لمركز أبشواي خلال الـ24 ساعة الماضية، عن قيام أربعة أشقاء عمال نباتات طبية بالتنقيب عن الآثار في أرض زراعية ملك لهم، مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد بشأن أنتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال علي البلاد.

وقامت قوة من مباحث المركز برئاسة الرائد كريم محرم رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي، إلى محل البلاغ، حيث تبين قيام اربعة اشقاء وهم كلا من "مصطفى ر ا ح" (٤٣ سنة، عامل نباتات طبية، مقيم أبو جنشو)، و"محمود ر ا ح" ( ٣١ سنه ـ عامل نباتات طبية، مقيم التحرير أبوجنشو)، "أحمد ر ا ح" (٤٥ سنة، عامل نباتات طبية، مقيم بأبو جنشو)، "ربيع ر ا ح " (٣٧ سنة، عامل نباتات طبية، مقيم بأبوجنشو) بحفر حفرة دائرية عمقها 10 أمتار، وادوات للحفر، متلبسين أثناء الحفر.

وكلفت المباحث الجنائية بتكثيف الفحص والتحري وملابساتهم وظروف الواقعة حول المتهمين، وتم التحفظ علي الأدوات المستخدمة في الحفر.

وتحرر المحضر بالواقعة يحمل رقم 1339 أداري أبشواي، وجارى عرضهما على النيابة العامة التى تتولى التحقيقات.

أخبار تهمك

لليوم الثالث على التوالي.. هذه الدولة لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ يوم

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 7 ساعات

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 11 ساعة

برلماني: "النائبة المصابة بكورونا مكنتش لابسة كمامة" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يجهز مفاجأة سعيدة بشأن عقد نجم وسط الفريق

منذ 37 دقيقة

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

منذ حوالي 17 ساعة

نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سار من القوى العاملة عن الدفعة الثانية من منحة السيسي للعمالة

منذ حوالي 3 ساعات

طبيبة توجه نصائح للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:03 م

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

02:13 م

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

08:19 ص

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

04:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟