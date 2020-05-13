ضبط 4 أشقاء عمال نباتات طبية أثناء تنقيبهم على الآثار بالفيوم

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تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أبشواي، بمحافظة الفيوم، اليوم الاربعاء، من القاء القبض على 4 أشقاء عمال نباتات طبية، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بقرية أبوجنشو ليلا مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد.



وكان اللواء عادل الطحلاوي مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة أبشواي، بورود بلاغ من الأهالي بقرية أبو جنشو التابعة لمركز أبشواي خلال الـ24 ساعة الماضية، عن قيام أربعة أشقاء عمال نباتات طبية بالتنقيب عن الآثار في أرض زراعية ملك لهم، مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد بشأن أنتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال علي البلاد.



وقامت قوة من مباحث المركز برئاسة الرائد كريم محرم رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي، إلى محل البلاغ، حيث تبين قيام اربعة اشقاء وهم كلا من "مصطفى ر ا ح" (٤٣ سنة، عامل نباتات طبية، مقيم أبو جنشو)، و"محمود ر ا ح" ( ٣١ سنه ـ عامل نباتات طبية، مقيم التحرير أبوجنشو)، "أحمد ر ا ح" (٤٥ سنة، عامل نباتات طبية، مقيم بأبو جنشو)، "ربيع ر ا ح " (٣٧ سنة، عامل نباتات طبية، مقيم بأبوجنشو) بحفر حفرة دائرية عمقها 10 أمتار، وادوات للحفر، متلبسين أثناء الحفر.



وكلفت المباحث الجنائية بتكثيف الفحص والتحري وملابساتهم وظروف الواقعة حول المتهمين، وتم التحفظ علي الأدوات المستخدمة في الحفر.



وتحرر المحضر بالواقعة يحمل رقم 1339 أداري أبشواي، وجارى عرضهما على النيابة العامة التى تتولى التحقيقات.

