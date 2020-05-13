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فريق "رامز مجنون رسمي": لم نتواصل مع بهاء سلطان هذا العام لأن مشاكله مع نصر محروس تمنعه من الظهور الإعلامي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

نفت إدارة برنامج "رامز مجنون رسمي" والذي يقدمه الفنان رامز جلال حصريًا عبر شبكات قنوات مجموعة MBC الأخبار التي تناقلتها بعض المواقع الإخبارية أمس وتفيد بتواصل فريق الإعداد مع الفنان بهاء سلطان من أجل حلوله ضيفًا على مقالب هذا الموسم.

 

وأكد فريق البرنامج في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن ما نشر على لسان المطرب بهاء سلطان على إحدى المواقع الإخبارية وجاء عنوانه "بهاء سلطان: اعتذرت عن برنامج رامز لأنه قلة قيمة.. ورببنا يرحم عم إبراهيم نصر" هو تصريح عارِ تماما من الصحة ولا يمت للواقع بأي صلة.

 

كما تواصلنا مع فريق بهاء سلطان والذي أكد أنه لم يعرض عليه البرنامج هذا العام أو العام الذي سبقه.

 

بينما أكدت أميرة محروس، المسئول الإعلامي لشركة "فري ميوزيك"، بأن الأخبار المتداولة حاليًا على المواقع ومنسوبة لبهاء سلطان هي لفيديو قديم يعود لعام 2017، وأن بهاء لديه مشاكل مع شركة نصر محروس تمنعه من الظهور الإعلامي، وليس من حقه الظهور الإعلامي إلا بعد العودة للشركة أولا والحصول على الموافقات، وأن ظهوره في إعلان لصالح أحد البنوك المصرية يعد مخالف للعقود الموقعة يننا.

 

ويشهد برنامج  "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

 

يُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على " MBC مصر" يومياً خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

 

 

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