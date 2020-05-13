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تعرف على موعد عرض الحلقة ال20 من "عمر ودياب"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:08 م
عمر ودياب
عمر ودياب
روان هيثم
تعرض الحلقة ال20 من مسلسل "النهاية" اليوم على قناة "ON" في تمام الساعة 10 وربع مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 2 ظهرًا، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 2 بعد منتصف الليل.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

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