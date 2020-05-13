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بيومي فؤاد عن رجاله البيت: "لم يكن بقدر توقعات الجمهور"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:36 م
رجالة البيت
رجالة البيت
سيدة صادق

رد الفنان بيومي فؤاد على سؤال حول عدم حصول مسلسل "رجالة البيت"، على إشادات من الجمهور، قائلًا أن المسلسل لم يكن بقدر توقعات الجمهور، كما إن أزمة كورونا تسببت في تغييره بشكل كبير.


وأضاف فؤاد، في تصريحات لموقع "العربية نت":" المسلسل كان به مشاهد خارجية كثيرة لم تتم، الأمر الذي حول المسلسل لما يشبه "سيت كوم"، موضحًا: "كان دائما التساؤل هو إحنا "هنصور فين؟"، وأمام ذلك كان عليهم الإختيار بين الاستمرار أو إيقاف التصوير

وأنهى حديثه قائلاً:"وكان لديهم إقتراح بأن يكون المسلسل 15 حلقة فقط، ولكن استقروا في النهاية لأسباب إنتاجية على الاستمرار، خاصة وأن العمل كان قد تم تسويقه وبيعه بالفعل.


يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى

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