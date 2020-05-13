نشرة حوادث "الفجر": مجلس الدولة يؤيد حظر طبع الكتب المدرسية قبل الترخيص

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث أبرز تلك الأخبار:









أيدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة"، قرار وزير التربية والتعليم رقم 52 لسنة 2010 المتضمن، وضع القواعد والضوابط اللازمة للحصول علي الترخيص وإجراءات طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية، وقبلت المحكمة الطعن المقام من وزارة التربية والتعليم، وألغت حكم أول الدرجة المتضمن إلغاء قرار وزير التربية والتعليم، ورفضت دعوى مؤلف كتب خارجية تم مطالبته بمبلغ ٤٥٠ الف جنيه رسوم عن كل كتاب يؤلفه.









قررت نيابة مدينة نصر أول اليوم الأربعاء، حبس صاحب شركة لحيازته على 25 ألف قرص مكملات غذائية محظور تداولها فى مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الصحيفة الجنائية للمتهم.





ووجهت له النيابة تهمة الغش التجارى والتدليس على جمهور المستهلكين، وطالبت النيابة بالتحفظ على المضبوطات تمهيدا للاعدامها.









قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية خاصة بأحد البنوك، والاستيلاء على 3 ملايين جنيه، لجلسة الأسبوع الثانى من شهر يوينو المقبل.





وتبين من خلال الأوراق، أن المتهمين هم "م.م"، موظف مبيعات، و"ه.م"، مدير وشريك شركة صمول وورلد ترفيل، و"ش.ص"، و"و.ك". وكشف قرار الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، وبطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، فى ارتكاب تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة التى تساهم فيها الدولة بنصيب هى "كشوف حسابات للمتهمين من الثاني حتى الأخير.









لتحقيق أرباح غير مشروعة، قام شخصان بإدارة مصنع، بمركز أبو النمرس، لتصنيع كمامات طبية مجهولة المصدر، وعثر بحوزتهما على ٥٠ ألف كمامة، وذلك لطرحها للبيع في الأسواق، فأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.





وأمرت النيابة، بالتحفظ على المظبوطات، فيما أمرت بالتحريات حول نشاط المتهمين.









تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.







